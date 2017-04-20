司改會議》陳宏達提案：酒駕吊照者 治療後重領駕照
〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革會議今進行第5組第4次會議，會中討論毒品、酒駕、精神疾病的矯正處遇議題，其中，基隆地檢署檢察長陳宏達針對酒駕問題，提出5項改革建議，建議法院成立酒駕治療法庭，在判決前先進行密集的酒精成癮治療，並配合駕照吊扣制度，規定酒駕遭吊扣駕照者，若全程參與指定的酒精成癮治療訓練療程後，通過評估、檢測，即可提前重新申領駕照。
陳宏達並提案，公務人員酒駕被查獲，一律移送公務員懲戒委員會懲處。依據銓敘部統計，去年公務員因酒駕被移付懲戒的有49人，其中警察有46人，占比高達94％，外界誤以為警察酒駕比例特別高。
但事實上，主因是警察被查獲酒駕，不論情節輕重一律移送公懲會，反觀其他公務機關，則是寬鬆地選擇性移送，以致公務體系不曾有效遏止酒駕。陳宏達認為，公務員是人民表率，風行草偃，應要求各公務機關，一旦有所屬人員被查獲酒駕，一律移送公懲會懲處，以徹底遏止酒駕者僥倖的心理。
陳宏達提案，引進美國阿拉斯加州法律制度，成立「治療法庭」，以較新的思維模式處理長期性與習慣性犯罪者，特別是酒精成癮的酒駕再犯，或藥物濫用者，治療法庭提供治療方案，被告可以自行選擇是否參與，自願加入「臨床治療方案」的戒治人，會在法院判決前，先行進入法定的治療與評估程序，被轉介到指定醫療院所，進行密集的門診治療、評估以及酒檢或藥檢，被告必須定期返回法院報到，但無須入監服刑。
陳宏達提議，應嚴格實施吊照處分，並讓酒駕吊扣駕照者有條件地申領補照制度。參考英國運輸部2011年新制，酒駕初犯吊扣駕照1年，10年再犯至少吊照3年，10年內3次則吊扣109年，形同終身不得考領駕照；受吊照處分的駕駛人，如果接受完整的酒駕者輔導計畫，全程參與指定治療訓練，通過評估檢測後，可恢復駕駛權利，重新申領駕照。
陳宏達另提議，酒駕3次或致人傷亡者，沒收車輛；酒駕者懸掛特定英文字母車號的特殊車牌。
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標題：司改會議》陳宏達提案：酒駕吊照者 治療後重領駕照
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