| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

司改會議》陳宏達提案：酒駕吊照者 治療後重領駕照

2017-04-20  13:44

〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革會議今進行第5組第4次會議，會中討論毒品、酒駕、精神疾病的矯正處遇議題，其中，基隆地檢署檢察長陳宏達針對酒駕問題，提出5項改革建議，建議法院成立酒駕治療法庭，在判決前先進行密集的酒精成癮治療，並配合駕照吊扣制度，規定酒駕遭吊扣駕照者，若全程參與指定的酒精成癮治療訓練療程後，通過評估、檢測，即可提前重新申領駕照。

陳宏達並提案，公務人員酒駕被查獲，一律移送公務員懲戒委員會懲處。依據銓敘部統計，去年公務員因酒駕被移付懲戒的有49人，其中警察有46人，占比高達94％，外界誤以為警察酒駕比例特別高。

但事實上，主因是警察被查獲酒駕，不論情節輕重一律移送公懲會，反觀其他公務機關，則是寬鬆地選擇性移送，以致公務體系不曾有效遏止酒駕。陳宏達認為，公務員是人民表率，風行草偃，應要求各公務機關，一旦有所屬人員被查獲酒駕，一律移送公懲會懲處，以徹底遏止酒駕者僥倖的心理。

陳宏達提案，引進美國阿拉斯加州法律制度，成立「治療法庭」，以較新的思維模式處理長期性與習慣性犯罪者，特別是酒精成癮的酒駕再犯，或藥物濫用者，治療法庭提供治療方案，被告可以自行選擇是否參與，自願加入「臨床治療方案」的戒治人，會在法院判決前，先行進入法定的治療與評估程序，被轉介到指定醫療院所，進行密集的門診治療、評估以及酒檢或藥檢，被告必須定期返回法院報到，但無須入監服刑。

陳宏達提議，應嚴格實施吊照處分，並讓酒駕吊扣駕照者有條件地申領補照制度。參考英國運輸部2011年新制，酒駕初犯吊扣駕照1年，10年再犯至少吊照3年，10年內3次則吊扣109年，形同終身不得考領駕照；受吊照處分的駕駛人，如果接受完整的酒駕者輔導計畫，全程參與指定治療訓練，通過評估檢測後，可恢復駕駛權利，重新申領駕照。

陳宏達另提議，酒駕3次或致人傷亡者，沒收車輛；酒駕者懸掛特定英文字母車號的特殊車牌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 針對酒駕問題，基隆地檢署檢察長陳宏達建議法院成立酒駕治療法庭。（資料室，記者劉信德攝）

    針對酒駕問題，基隆地檢署檢察長陳宏達建議法院成立酒駕治療法庭。（資料室，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務員懲戒委員會 司改 司改國是會議 沒收 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：司改會議》陳宏達提案：酒駕吊照者 治療後重領駕照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.