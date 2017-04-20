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畫面曝光！ 李承龍稱未拿走八田頭部 遊客拍到照片...

八田銅像被鋸斷後，斷頭疑被李承龍擺回銅像，當時有遊客拍到斷頭還在銅像上，可看到切割的痕跡。（記者楊金城翻攝）

2017-04-20  13:19

〔記者楊金城／台南報導〕烏山頭水庫八田與一銅像被鋸斷的頭部，至今下落不明，嘉南農田水利會計畫近日派潛水人員到水庫送水口附近下水打撈看看。

鋸斷八田銅像頭部的李承龍堅稱未拿走頭部，麻豆警方查證15日下午5點半有遊客拍到斷頭確實還在銅像上，到了16日水利會報案當天，頭部才不見了。

警方研判頭部有可能被人刻意拿走，但至今全力尋找還是沒有收獲，水利會擔心八田銅像頭部被丟入烏山頭水庫「毀屍滅跡」，近日將派潛水員到離八田銅像最近的大壩送水口水域下水搜尋看看。

水利會修復八田銅像的作業也在積極進行中，修復動工時並會舉行祭拜八田公，以趕上5月8日舉行八田祭典。

水利會要派人在烏山頭水庫打撈八田銅像的頭部。（記者楊金城攝）

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