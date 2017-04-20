找不到老闆就翻桌？ 7惡煞闖店逞兇

2017-04-20 13:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重正義南路上某間養生會館，今天凌晨零時許遭7名惡煞持刀砸店，惡煞拿起店內滅火器，將室內砸得一片凌亂，甚至一度引起火警，導致警報器大作，一名路人更遭波及劃傷，所幸送醫急救後暫無大礙。

警方獲報趕抵時，7名惡煞已鳥獸散，只逮到1名未動手砸店的同夥，初步調查發現，7名惡煞應是要去該養生會館消費，卻因找不到老闆憤而砸店，警方持續掌握涉案人士身分，積極緝捕到案。

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