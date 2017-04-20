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男子網購抹香鯨牙齒 失金3萬還要上課

2017-04-20  12:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕好貴的牙齒！63歲蕭姓男子在美國e-bay拍賣網站，花近2萬元台幣買來保育類瀕臨絕種海洋哺乳類野生動物抹香鯨牙雕刻品與牙齒各1件，通關時被海關查獲。

基隆地檢署認定，蕭違反野生動物保育法，但考量蕭無前科，處分他緩起訴，但要支付1萬元緩起訴處分金，與接受6小時的法治教育課程。

處分書指出，蕭姓男子是在前年1月間透過美國e-bay拍賣網站，以550美金購得，另支付美金100元運費（合計台幣19500元）運來台灣。

蕭男購得的抹香鯨雕刻品與牙齒，通關時被海關員查獲，經國立屏東科技大學鑑定後，確定均屬瀕臨絕種的保育類野生動物產製品。

檢方認定，蕭男違反野生動物保育法將他起訴。

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  • 63歲蕭姓男子在美國e-bay拍賣網站，花近2萬元台幣買來保育類瀕臨絕種海洋哺乳類野生動物抹香鯨牙雕刻品與牙齒各1件，被基隆地檢署認定違反野生動物保育法。（記者林嘉東攝）

    63歲蕭姓男子在美國e-bay拍賣網站，花近2萬元台幣買來保育類瀕臨絕種海洋哺乳類野生動物抹香鯨牙雕刻品與牙齒各1件，被基隆地檢署認定違反野生動物保育法。（記者林嘉東攝）

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