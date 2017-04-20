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路中亂堆放石頭 怪男害女騎士「犁田」全身傷

陳女輾到石頭後摔車，警方在路中央撿到4顆石頭。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-20  13:00

〔記者曾健銘／新北報導〕惡劣！49歲周姓男子，日前疑因心情差想惡作劇，本月18日深夜12時許，跑到新北市泰山區泰林路三段305號前亂丟石頭到大馬路中間，當時經過的1名陳姓女騎士未注意，輾過其中1顆直徑約30公分的大石頭後「犁田」，造成全身多處擦傷，警方趕到現場逮捕涉案的周男，全案依公共危險、傷害罪嫌送辦。

警方調查，周男自稱居住在新北市汐止區，18日深夜他僅身穿內褲在新北市泰山區泰林路三段305號前閒晃，一下子在路邊手舞足蹈，一下子又跑到馬路上，行為非常怪異，隨後竟將4顆石頭擺在路中央，未過多久，經過的陳女不慎輾過石頭摔車，摔得滿身傷。

警消獲報趕抵現場後發現陳女痛得在地上哀號：「我壓到石頭摔車了！」經查其左腕、左手臂、右腰有多處擦傷，所幸意識清楚，隨後逮捕涉案的周男，在路面上找到4顆石頭。

警方表示，偵訊時周男全程面無表情，僅簡短說出「不知道」、「不記得」，矢口否認犯行，經查其並未飲酒，警方懷疑是心情差才惡作劇，警訊後依公共危險、傷害罪嫌將他移送法辦。

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  • 陳女輾到石頭後摔車。（記者曾健銘翻攝）

    陳女輾到石頭後摔車。（記者曾健銘翻攝）

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