日本行代購禁藥販售 女子緩起訴罰3萬

2017-04-20 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕30歲呂姓女子於102年間至日本旅遊，並於痞客邦網站上刊登代購訊息，而後購買「白兔美白去斑錠」等多種未經我國衛生福利部核准輸入台灣之禁藥，於行李中夾帶回台，再將禁藥照片刊登網路販售，全案經司法警察網路巡邏查獲，函送台北地檢署調查，北檢今依違反《藥事法》將呂女緩起訴，為期2年，需支付3萬元予國庫。

檢方調查，呂女明知「白兔美白去斑錠」、「芳珂保濕錠」、「芳珂色白雪麗」、「芳珂美時」、「芳珂美體錠」、「日本獅王治痘軟膏」、「日本獅王Lion pair A錠」、「俏正美Chocola BB錠」均為未經衛福部核准輸入之禁藥，卻仍於102年8月間在痞客邦網站刊登代客訂購訊息，並自日本私下夾帶回台，販售予黃姓、蔡姓網友等多人。

全案經司法警察網路巡邏查獲，函送北檢偵辦；北檢調查後，考量呂女犯行尚屬輕微，且無前科，並於偵訊中坦承不諱，犯後態度良好，因而將呂女依涉違《藥事法》緩起訴。