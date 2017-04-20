色上校對女士官喇舌襲胸 認錯賠償獲緩刑

2017-04-20 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕納稅養這種軍人，您能不生氣嗎？陸軍十軍團步兵104旅已婚上校參謀主任仲崇嶠（去年7月退伍），2015年間利用職權緊急召回請假哺育嬰兒的女士官，他的妻兒就在辦公室內，他仍肆無忌憚於貴賓室內，3度對女士官強行「喇舌」，伸鹹豬手摸胸部，台中地院審理時，他辯稱是女士官「主動依偎」，還對女士官提起誣告訴訟，一審認為他蔑視法紀，無悔意而不宜輕縱，依強制猥褻罪判處8月徒刑，二審時他改口承認犯行，也賠償女士官60萬元，台中高分院雖維持8月徒刑，但宣告緩刑3年，「用啟自新，並觀後效」。

台中高分院判決書指出，仲崇嶠（44歲）案發時是陸軍104旅上校參謀主任，2015年7月18日晚間，女士官要哺育1歲子女母乳，遂由中校作戰情報科長批准請假離營，不料，翌日清晨6時，仲男卻認為科長無權批准假單，要求打電話立即召回女士官，女士官於7時許返回營區，要向仲男報告請假經過時，剛好仲男的妻子也到營區，就在參謀主任辦公室內，仲男遂走出辦公室，在走廊聽取報告。

不料，仲男看見女士官貌似哭過，隨即雙手環抱女士官，微笑說「沒事」，再以右手搭住女士官右肩，帶女士官經過旅長室到貴賓室，並於貴賓室內摟抱女士官，女士官雙手抱胸、拉開距離以示拒絕，他假意詢問「是否公婆對妳不好？」女士官否認，仲男竟詢問：「可以親妳嗎？」迅速用手托住女士官下巴，3度強行親吻「喇舌」，同時伸手撫摸胸部，還說「其實我一直很喜歡妳和妳的孩子」，女士官嚇得推開仲男，以處理公務為由離開，仲男卻要求「中午再來找我」。

女士官相當恐懼，仲男卻食髓知味，透過屬下轉告女士官，中午要向他回報請假程序，女士官的丈夫擔心「吃案」，透過國防部發言人臉書檢舉仲男惡行，仲男卻反告女士官誣告罪，台中地檢署裁定女士官不起訴，起訴仲男並具體求刑8月。

此案爆發之後，仲男去年7月獲准退伍，還引起輿論的質疑與撻伐。

台中地院一審時，仲男否認犯行，他辯稱女士官「沒有抵抗」，在走廊時「主動依偎」，同意他撫摸胸部，台中地院一審不採信，認為他身為長官，為逞一己私慾，不尊重女性身體自主權，蔑視法紀、毫無顧忌，且於偵查時猶對女士官提告，企圖誤導偵查，自不宜輕縱，又否認犯罪，無真摯悔意，依強制猥褻罪判處8月徒刑。

仲男認為量刑太重而提起上訴，台中高分院二審時，仲男趕緊賠償女士官60萬元，雙方和解，仲男也於二審時改口，坦承猥褻犯行，不過，台中高分院仍認為，一審判他8月徒刑尚屬妥當，不過，他沒有前科，二審時又坦承犯行，具有悔意，雙方也和解，應無再犯之虞，宣告緩刑3年，可以再上訴。