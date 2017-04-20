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網咖遇臨檢超不爽 男提廚餘潑派出所大門

2017-04-20  12:15

〔記者陳薏云／新北報導〕廚餘伺候！新北市一名33歲謝姓男子，本月7日晚間11時許，在中和區員山路某家網咖打電動，警方前往臨檢，謝男堅持不肯提供證件，被警方帶回盤查，引發謝男不爽，回家提了一大桶廚餘，往派出所大門潑，這下可犯了妨害公務罪，遭檢方起訴。

謝男遇上警方臨檢，堅稱「我又沒犯法」，堅持不提供證件，警方將其帶回派出所，並在謝男身上找到證件，經查證並無任何犯罪資料，便將他請回。

謝男愈想愈不滿，返家後隨即拿家中的廚餘桶，再度前往員山派出所，將廚餘潑向派出所大門。警員隨即將謝男依妨害公務送辦。檢方認為，謝男公然對公署潑灑廚餘，明顯有蔑視公署意圖，依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決處刑。

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  • 謝男對著派出所潑灑廚餘。（記者陳薏云翻攝）

    謝男對著派出所潑灑廚餘。（記者陳薏云翻攝）

  • 謝男對派出所門口潑灑廚餘。（記者陳薏云翻攝）

    謝男對派出所門口潑灑廚餘。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 廚餘 拒絕臨檢 網咖
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