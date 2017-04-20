投資吸金詐騙10億元 投顧負責人重判24年

2017-04-20 12:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北市育富投顧公司負責人張宏麒，被控以詢價圈購準上市櫃公司股票、誆稱有特殊管道可免公開抽籤，取得上市櫃股票，待當日售出就可獲3成以上暴利，或投資土地為幌子，向上百人吸金，詐騙約10億元，高等法院今重判張男20年徒刑，另外得易科罰金部份判刑4年，得易科12萬元，全案定讞。

目前在押的張宏麒聆判後還押途中，受訪說不應依一罪一罰規定判處他重罪，將聲請再審。

檢方偵查指控，張宏麒先前在高雄地區就違法吸金，獲得檢方緩起訴，他轉到北部地區，另成立育富投顧公司，102年起對外謊稱，自己有特殊管道，可以詢價圈購IPO股票（Initial Public Offering，首次公開發行）股票，保證獲利3成以上，短短2年內，就吸引民眾投資7億多元。此外，張男也以投資土地為理由，詐騙3億多元。

檢調單位獲報後，逮捕張男，檢方偵查後將他起訴，新北地院判他18年徒刑，可易科罰金部份判4年徒刑，可易科罰金12萬元。

全案上訴後，高等法院審理後，認定張男犯下180多個詐欺罪行，其中詢價圈購的部分犯罪所得7億3千多萬元，另外投資土地詐財部分，犯罪所得3億1千萬元，因此加重其刑，重判張男20年徒刑，另外得易科罰金部份判刑4年，得易科12萬元定讞。

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