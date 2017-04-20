司改會議》委員提案拋震撼彈 竟要政府出資當藥頭

司改國是會議委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚（圖中黑衣者）建議政府直接出資製造、販賣藥物，藉此砍斷市場供應鏈，保障藥物品質不劣化。（資料照，記者黃欣柏攝）

2017-04-20 12:26

［記者黃欣柏／台北報導］對於單純施用毒品者是否應入獄，各界看法不一，本次司改國是會議委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚提案指出，應先思考如何減少實質損害並斷絕毒品供應鏈，他建議政府直接出資製造、販賣藥物，藉此砍斷市場供應鏈，保障藥物品質不劣化。

林文蔚認為，藥物交易之所以會有龐大利潤，主因就是因為無法合法化，而導致風險成本反映在利潤上，未來若直接由政府出資製造、販賣相關藥物，就可減少地下交易供給，讓業者無利可圖，也防止藥頭在藥物上動手腳，避免劣化藥品嚴重損及成癮者健康，此舉可望有效限縮施用客群，同時也可設立專區掌控施用處所。

林文蔚也提到，因目前監所處遇方式對戒癮的效果欠佳，例如目前監所多以「落湯雞療法」對付海洛因成癮者，但其實該療法根本不包含任何醫療介入，只是將產生戒斷症狀的成癮者直接關在舍房內自然脫癮，不僅徒增成癮者痛苦，也增加監所管理之困擾；此外監所的心理衛生資源匱乏，加上監所處遇對成癮者有汙名化問題，建議未來由衛福部全面接手治療。

對於林文蔚的提案，法務部政務次長陳明堂稍早指出，林的提案內容確實符合某些國家的作法，但以台灣現況而言並不適合。