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護膚店搜獲312保險套 負責人妨害風化起訴
2017-04-20 12:10
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東京美容護膚店，提供半套全程不戴套的性服務，尋芳客趨之若鶩；警方循線搗破，竟在店內、外起獲312個保險套，足見店家豔名，並非浪得虛名。
基隆市東京美容護膚店，提供替客人手淫的半套與全套性服務，打著小姐年輕、身材姣好，豔名遠播，吸引外縣市尋芳客光顧，被轄區基隆市警一分局列為重點查緝對象。警方去年9月間晚上11時前往搜索，查獲一名已付錢、全身脫得精光的葛姓男客，正躺在床上等待小姐前來服務。
警方除在店內鄭姓等4名小姐隨身包包內搜出22個保險套與2個已用過的保險套外，還在王姓負責人機車內搜出113個保險套。此外，護膚店後門防火巷的木櫃也暗藏157個保險套，加上在垃圾桶內發現已使用過的18個保險套，累計多達312個保險套。
葛男也證稱，他去年6月才到店裡消費，半套不戴保險套，全套就要戴保險套，佐證東京護膚店小姐有提供性服務。葛還稱，警方來查緝當天，他付錢給店裡男子2300元後，還沒等到小姐來提供性服務，警方就來了。不過，王仍堅稱店內小姐沒有提供性服務。
檢方勘驗店內監視器，與葛的說詞相符，加上店內又扣到312個保險套，認定王觸犯妨害風化罪將他起訴。
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