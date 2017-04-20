搶很大？ 地方宗教遶境 警開罰單近500張

2017-04-20 12:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕有這麼缺錢嗎？地方這廂忙著辦宗教遶境，警方那廂忙著開交通違規罰單，雲林縣警察局斗六分局近日開出近500張罰單，而且是「錄影」告發，時間集中在後火車站大乾宮等8間宮廟舉辦廟會期間，民眾怒火中燒。

2月20日到3月30日正值斗六後火車站大乾宮、玉皇宮等8間宮廟廟會期間，宗教遶境活動不斷，因主要道路多讓給陣頭使用，民眾配合將車停到附近巷弄，沒想到最近陸續接到交通違規罰單，民眾質疑是不是政府缺錢缺很大，警察搶錢不擇手段！

自己就接到兩張罰單的縣議員王又民表示，接到罰單後就乖乖繳錢，沒想到一繳完罰款，就接到大批民眾陳情，包括隔壁的佛光山文教基金會，原來，廟會期間整個後站地區被大量開罰單，光1棟大樓就被開了30張罰單，他覺得太誇張，才介入了解。

王又民調出警方資料，發現近1個月時間，斗六分局就受理1464件違停、臨停檢舉，其中已開出約500張罰單，還有近1000張罰單待審，時間集中在廟會遶境日，而且明顯是「錄影告發」。

斗六分局對此表示，因有人檢舉，才會「逕行告發」。

「警方可以開勸導單。」王又民表示，廟會期間遶境車輛出入後站頻繁，就算警方接到「檢舉魔人」告發，也應到現場了解狀況，視情形開立勸導單，而不是用「錄影帶畫面」告發，而且一網打盡，連佛光山服務遶境隊伍的載茶水車也被開單，實在太誇張。

王又民說，不具名的檢舉可以不受理，但警方不僅受理，還僅憑民眾寄來的一卷錄影帶，就開出近500張罰單，後續還有上千張罰單待審，媽祖誕辰遶境剛結束，會不會有新的告發單，民眾個個「剉哩等」，痛斥警方趁著全民辦喜事時，把人民當成提款機。