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最新「按鍵」搶錢！高雄市連續4家超商受害
2017-04-20 11:58
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市近來發生至少四起超商「按鍵」搶錢手法！一名男子先到到ibon列印線上儲值繳費單，到櫃台結帳時佯稱要買整條菸，當櫃員彎腰取菸時，歹徒自行按下收銀機確認鍵後逃逸，4起犯案過程被民眾PＯ上網，高雄市警方已展開調查。
爆料民眾指出，歹徒犯案前甚至先打電話給超商謊稱自己是警局保安大隊，表示警方正在店外埋伏，準備逮捕要上門行竊的歹徒，要超商店員為自身安全不要反抗，配合歹徒要求。
十分鐘之後，歹徒果然出現，拿了泡麵及儲值繳費單要求結帳，店員雖有警覺，但以為警方在店外埋伏，便配合行事，結果事後讓歹徒從容離開，當店員追出店外之後，歹徒早已逃之夭夭。
犯案過程被民眾PＯ上爆料公社群組後引發網友熱議，認為歹徒一定是離職員工，非常熟悉超商的作業流程，並對「按鍵」搶錢，應非詐騙，也沒有搶走實體錢財，未來警方偵辦如何定罪恐要傷腦筋。
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