| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

疑前女友另結新歡 莽男打百通騷擾電話被訴

2017-04-20  11:53

〔記者謝君臨／台北報導〕39歲黃姓男子不滿吳姓女友與他分手，懷疑吳女另結新歡，與陳姓男子交往，在妒火中燒之下，竟於10天內打了上百通騷擾電話給陳男，另多次恐嚇陳男，揚言「我打算讓你失去這個工作」、「我找黑道去就是要讓你難看」；台北地檢署調查後，今依恐嚇危害安全罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃男從去年12月5日至14日晚間，在10天內不分時段，接連打了上百通電話給陳男，陳男接起電話後黃男便立即掛斷，或是不出聲，讓陳男不堪其擾。

此外，黃男另寄發多封恐嚇郵件給陳男，揚言「工作、家庭你在乎嗎」、「我會去公司找你」、「你要我一個人還是一群人…我打算讓你失去這個工作」、「我找黑道去就是要讓你難看」，致陳男心生畏懼，報警處理。

廣告
  • 黃男打了上百通騷擾電話給陳男。（示意圖，非當事人，記者謝君臨攝）

    黃男打了上百通騷擾電話給陳男。（示意圖，非當事人，記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：疑前女友另結新歡 莽男打百通騷擾電話被訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.