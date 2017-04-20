疑前女友另結新歡 莽男打百通騷擾電話被訴

2017-04-20 11:53

〔記者謝君臨／台北報導〕39歲黃姓男子不滿吳姓女友與他分手，懷疑吳女另結新歡，與陳姓男子交往，在妒火中燒之下，竟於10天內打了上百通騷擾電話給陳男，另多次恐嚇陳男，揚言「我打算讓你失去這個工作」、「我找黑道去就是要讓你難看」；台北地檢署調查後，今依恐嚇危害安全罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，黃男從去年12月5日至14日晚間，在10天內不分時段，接連打了上百通電話給陳男，陳男接起電話後黃男便立即掛斷，或是不出聲，讓陳男不堪其擾。

此外，黃男另寄發多封恐嚇郵件給陳男，揚言「工作、家庭你在乎嗎」、「我會去公司找你」、「你要我一個人還是一群人…我打算讓你失去這個工作」、「我找黑道去就是要讓你難看」，致陳男心生畏懼，報警處理。