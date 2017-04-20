怨偶分手男向女討生活費 女告男討債性侵不成反被告誣告

2017-04-20 11:42

〔記者錢利忠／台北報導〕吳姓男子與女友小如（化名）交往時，固定提供她生活費，條件是「隨時想做都要答應」；兩人分手後，吳男追討6萬5000元生活費，並傳LINE「上床也是想處理我跟妳錢的事」，而被她提告性侵；後來吳男獲不起訴，反控她誣告，台北地檢署勘查兩人LINE對話紀錄，認為小如指控吳男以債務要求性交等，非全然無稽，所以將她不起訴。

檢方調查，吳男與小如於前年協議分手，後來吳男多次要求小如返還欠款，小如擔心金錢糾紛恐影響日後工作，在去年5月至6月間，多次與吳男互相傳LINE，邀約到對方住處過夜及一同出遊。

後來兩人交惡，小如即翻臉指控，吳男涉嫌以債務脅迫她上床；檢方查出，兩人發生性關係後，仍互相邀約對方出遊、過夜，認為小如的反應與一般遭性侵的被害人反應大相逕庭。此外，小如也指稱，雙方曾約定，男方若想享受魚水之歡，她都要答應；檢方考量查無其他性侵事證，先前已將吳男不起訴。

吳男不滿小如翻臉不認人，反控小如明知未遭他脅迫性侵，仍誣指提告；檢方調閱吳男被控性侵的前案卷證，查出兩人分手後，仍多次相約發生性關係，且吳男確曾多次向小如追討欠款，並曾分別向彰化地院、士林地院聲請強制執行，還向小如的工作單位發執行命令。

此外，兩人的LINE對話紀錄中，吳男曾提及「上床也是想處理我跟妳錢的事」、「現在達到妳目的，恭喜妳」、「我覺得事情處理完，妳就變了」等內容；檢方認為，小如所稱遭吳男以債務壓力要求性交等指控，並非憑空捏造，認定小如不構成誣告。