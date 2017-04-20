誆連戰委派人掌百億美元民族基金 3嫌詐1700萬

2017-04-20 11:43

〔記者謝君臨／台北報導〕何姓男子涉嫌夥同馬姓妻子、林姓友人，於103年間向劉姓台商誆稱受國民黨榮譽主席連戰委派，保管國民黨100億美元「民族基金」，劉若拿出人民幣300萬元賄絡中國官員，即可將基金轉存於劉銀行戶頭製作資金證明，協助劉於河南省辦學，詐得人民幣350萬（約新台幣1700多萬元）；台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪嫌，起訴何、馬、林。

檢方調查，何、馬、林得知前醒吾大學董事長顧懷祐曾與中國河南省政府簽署意向書，計畫在該省洛陽縣興辦從幼兒園至職業學校之多層級學校，劉姓台商負責招商及募集資金，但103年1月間，顧疑因久病厭世輕生，導致辦學計畫終止。

103年3月，何男在中國深圳向劉男誆稱，他是國民黨民族基金的監察人，是連戰的委派人，負責保管國民黨100億美元民族基金，只要劉拿出人民幣300萬元行賄中國官員，他可將基金轉存於劉男戶頭，製作百億美元資金證明，再將該資金證明交予林姓友人操盤，向投資公司申請投資額度及操作，賺取利潤後即有資金在中國河南省辦學。

檢方發現，何男為了取信劉男，偽造香港匯豐銀行於103年5月間，存款100億美元至何男帳戶的不實櫃位存款單影本，劉誤認後，於同年5到7月間，在深圳匯款4筆共350萬人民幣至何男指定戶頭內；何則書立承諾書表示收到300萬元，另簽立55萬借據，以及新台幣1750萬元本票，交給劉的陳姓友人做擔保。

檢方查出，何男確認收到人民幣350萬元後，隨即指示曾姓友人於103年6月間，在香港皇后大道的匯豐銀行2樓交付100億美元櫃位存款單、結餘證明書等文件予劉男。

104年9月，劉男委託律師向匯豐銀行查詢，才發現存款單是偽造的，且何男先前提供的本票亦未兌現，劉男憤而報警提告。