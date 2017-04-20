潑漆故宮南院獸首 2人判刑2月 不得上訴

2017-04-20 11:33

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕青年陳儀庭、陳妙婷前年對故宮南院「圓明園12生肖獸首」仿製品潑漆，還在基座噴寫「文化統戰」字樣，去年2月嘉義地院簡易判決，依共同犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判2個月，兩人不服提起上訴，地院審理後，今改依共同犯致令公務員職務上掌管之物品不堪用罪，各判2個月，可易科罰金1千元折抵1日，不得再上訴。

判決書指出，前年12月30日故宮南院開館第3天，青年陳儀庭（33歲）、陳妙婷（20歲）到故宮南院主場館外，對中國政協委員、影星成龍捐贈「圓明園12生肖獸首」其中的龍首及馬首仿製品潑紅漆，還在基座噴上「文化統戰」字樣。

法院審理時，陳儀庭、陳妙婷兩人認為，該龍首及馬首僅是仿製品，並非原品，也並非故宮組織條例所稱的藝術品，自非故宮南院職務上所掌管之物，且潑漆並未造成損壞，他們潑漆的行動，在表達故宮南院設置目的在於展示台灣文物的立場，屬於言論自由。

法官調查後認為，獸首雖為仿製品，亦有相當藝術價值，屬藝術品，為故宮職務上所掌管之物；陳儀庭、陳妙婷兩人所為造成龍首及馬首基座原始展示功能喪失，但未達損壞地步，因此撤銷改判。