妙齡女臉書PO文要燒炭 警翻牆破門救人

2017-04-20 11:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕20歲李姓女子昨與男友吵架，一時想不開，竟在臉書PO文要在家裡燒炭自殺，警方獲報後立即前往該處救人，由於李女反鎖家門，員警情急下直接翻過女兒牆，踹門救人，當時屋內地上擺著正在燃燒的炭盆，李女躺在床上奄奄一息，趕緊召來救護車將她送醫，化解自殺危機。

木新派出所19日上午接獲一名倪姓男子報案，表示其李姓女友人與男友吵架，在臉書PO文欲燒炭輕生，因李女曾有自殺紀錄，多次連絡李女，手機又一直未接，擔心出意外才報警求助。

警員林羽鶴獲知後立即趕赴李女住處，發現李女將門窗反鎖，按鈴也無人回應，而門外有陣陣燒焦味飄出，研判李女可能真要燒炭自殺，情急下林員決定直接翻過女兒牆進入屋內，踹開李女房門救人，當時屋內房煙霧迷漫，李女躺在床上精神恍惚，林員趕緊打開窗戶，澆熄炭盆，通知救護車緊急將人送醫。

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