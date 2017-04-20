| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

妙齡女臉書PO文要燒炭 警翻牆破門救人

2017-04-20  11:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕20歲李姓女子昨與男友吵架，一時想不開，竟在臉書PO文要在家裡燒炭自殺，警方獲報後立即前往該處救人，由於李女反鎖家門，員警情急下直接翻過女兒牆，踹門救人，當時屋內地上擺著正在燃燒的炭盆，李女躺在床上奄奄一息，趕緊召來救護車將她送醫，化解自殺危機。

木新派出所19日上午接獲一名倪姓男子報案，表示其李姓女友人與男友吵架，在臉書PO文欲燒炭輕生，因李女曾有自殺紀錄，多次連絡李女，手機又一直未接，擔心出意外才報警求助。

警員林羽鶴獲知後立即趕赴李女住處，發現李女將門窗反鎖，按鈴也無人回應，而門外有陣陣燒焦味飄出，研判李女可能真要燒炭自殺，情急下林員決定直接翻過女兒牆進入屋內，踹開李女房門救人，當時屋內房煙霧迷漫，李女躺在床上精神恍惚，林員趕緊打開窗戶，澆熄炭盆，通知救護車緊急將人送醫。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

    警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

    警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

    警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

    警員林羽鶴翻牆破門救出當時正在燒炭、奄奄一息的妙齡女。（記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒炭自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：妙齡女臉書PO文要燒炭 警翻牆破門救人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.