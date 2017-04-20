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洗車場開毒趴拉K 飄臭味引警上門

2017-04-20  11:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所所長黃一航率兩名員警，昨天下午步行經過中壢區中北路二段一家新開幕洗車場時，突然聞到一股刺鼻惡臭，又不像是清潔劑的味道，當下覺得有異進入洗車場察看，意外查獲裡面正在開毒趴拉K。

洗車場23歲劉姓負責人見警上門嚇了一跳，對員警答非所問，而在場26歲馮姓員工及林、張2位顧客等3人，也都閃爍其詞，警方隨後就在一旁大垃圾桶內，發現7包K他命殘渣袋，原來剛才有人在洗車場大剌剌拉K吸毒。

警方隨即到2樓辦公室查獲K盤1個、刮卡1張、K他命殘渣袋1個、K他命粉末（毛重0.71公克），其中劉、馮、張3人尿液採驗呈陽性反應、林男為陰性反應，辯稱只是來洗車聊天並沒有吸毒。

劉姓負責人向警方供稱，K他命都是在中壢一家KTV外購買，馮姓員工負責洗車，另2人是洗車常客，才會在洗車場聚會聊天拉K，沒想到臭味把警方引上門。

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  • 洗車場開毒趴拉K，飄臭味引警上門。（記者李容萍翻攝）

    洗車場開毒趴拉K，飄臭味引警上門。（記者李容萍翻攝）

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