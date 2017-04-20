爆走男？竟持刀背狂Ｋ網咖玩家

2017-04-20 11:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕林姓男子疑有精神困擾，昨晚走進市區一間網咖，趁櫃台服務員不注意拿走2把水果刀，隨後衝進遊戲區，持刀把痛毆正在玩遊戲的黃男，所幸警方及時趕抵現場，警民合力將林男壓制，帶回偵辦。

警方調查，31歲林男疑有精神困擾，他19日晚間忽然走進市區一間網咖櫃台，拿走2把水果刀，隨後走進網咖內遊戲區，竟發狂持刀背狂Ｋ玩遊戲玩到出神的黃姓男子。

黃男的注意力原本放在電腦螢幕上，卻忽然挨了一頓揍，嚇一大跳，急忙起身躲避林男的攻擊，整個網咖尖叫聲不斷，所幸一名勇敢店員上前制止，另名客人打電話報案，林男才被趕抵的警方與民眾合力壓制，扭送偵辦。

黃男告訴警方，他完全不認識施暴的林男，他正在電腦遊戲裡和玩家廝殺，不料竟遭林男伏擊。林男則沒法交代自己的行為，警方訊後依恐嚇罪將他法辦。