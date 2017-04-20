宅男迷槍網學改槍 為「貪玩」而後悔

警方從曾嫌住處起獲６把改造槍械成品與１２７發子彈。 （記者黃建華翻攝）

2017-04-20 11:12

〔記者黃建華／高雄報導〕當過水電工與電銲工的31歲曾姓男子是宅男槍械迷，成天上網搜尋槍械資料，最後竟購買模型槍，上網自學改造槍械技術，改造6把克拉克等手槍與製造127顆改造子彈，在家把玩，昨遭高市刑大與刑事局偵八大隊二隊聯手查獲，得知觸犯槍跑彈藥刀械管制條例，後悔不已。

高雄市刑大偵四隊與刑事局偵八大隊偵二隊接獲線報，得知綽號「阿航」之曾姓男子（31歲），涉嫌自去（105）年10月份起，開始非法改造槍械，期間除向多家模型槍玩具店購買多把金屬操作槍等外，並進而將所購買之廠牌克拉克及貝瑞塔全金屬操作槍，從網路搜尋到一些改造槍枝知識，一次購足相關改造槍械所需工具（裝飾彈一批、底火蓋、黑火藥、鑽頭、鑽檯、銼刀等）進行改造槍枝，先後改造6把槍枝成功。

專案小組昨向高雄地院聲請搜索票進行查緝，在其三民區住處查扣改造手槍6支（克拉克全金屬槍5支、型號FS-0215，貝瑞塔金屬槍1支、型號FS-9911）及模擬槍4支，續在住屋處其他地方查扣子彈成品127顆、貫通之槍管4支、裝飾彈一批及改造工具，後曾嫌坦承犯行，全案除依槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦。曾嫌供稱係因單純的好奇及供自己收藏才改造槍枝，對一時「玩」過頭感到後悔，且未將改造之槍枝作非法用途，被警方查獲才知已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌。