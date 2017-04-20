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最危險的地方最安全？ 大膽通緝犯住警局對街

2017-04-20  11:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子因涉及竊盜案件，遭到基隆地檢署通緝，但膽大的林男居然就住在警局對面。今日上午7時30分，林男與陳、鄭姓友人準備開車到台北時，被七堵派出所警員發現，立刻上前追捕。雙方一陣追逐，在新台五路的縣市交界處將3人攔下，並拔槍喝令3人不准動。警方在車上起出安非他命30公克及武士刀等刀械，目前正在訊問中。

「蹲好不要動！」3名男子被卡在車陣當中，林男決定棄車逃逸，陸姓警員發現後立即下車追捕，飛撲抓人時，手肘還不慎受傷。

警方指出，34歲林男因竊盜罪被通緝已被同仁鎖定，今日見林男的友人要來接他，擔心被他逃逸，決定動手逮人。

警方調查，林男不只因竊盜案件被通緝，身上還背著一起松山區的搶案，所以才會急忙逃逸；另一名43歲鄭男則坦承車上的安非他命都是他的。

警方表示，車上起出的武士刀並未開鋒，訊後將把林男移送基隆地檢署歸案，另鄭男則將依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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  • 七堵派出所陸姓警員為了抓通緝犯手肘受傷（記者吳昇儒攝）

    七堵派出所陸姓警員為了抓通緝犯手肘受傷（記者吳昇儒攝）

  • 警方將鄭男（前方戴帽者）、林男移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    警方將鄭男（前方戴帽者）、林男移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

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