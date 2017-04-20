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男駕廂車撞臨停車 1人命危送醫

廂型車自撞臨停車輛，駕駛無生命跡象送醫搶救中。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-20  11:09

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區中原街，今日上午9時許驚傳自撞事故，1輛廂型車因不明原因自撞路邊臨停車輛，強大力道導致車體嚴重變形，警消獲報趕赴現場，發現年約50多歲的男駕駛遭夾困車內，已無生命跡象，破壞車體將其送醫搶救，目前情況並不樂觀，詳細肇事原因警方已介入調查。

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  • 廂型車自撞臨停車輛，警消人員破壞車體搶救。（記者曾健銘翻攝）

    廂型車自撞臨停車輛，警消人員破壞車體搶救。（記者曾健銘翻攝）

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