詐騙網購商品 19歲高女獨鍾CASIO相機
［記者楊政郡／台中報導］19歲高姓女子2年前就開始在網路購物中，詐取賣家商品，她尤其喜歡CASIO品牌、TR35、TR50、TR60等各型號數位相機，從104年11月至105年3月就騙到5人6台上述相機，每台市價1萬7千至3萬之間，台中地院判處1年6月徒刑，其中6月得易科罰金。
判決書指出，高女（另案在少輔院執行中）104年11月（仍在未成年期間）間在「CAROUSELL旋轉拍賣」網站上，刊登想出售CASIO品牌紫色TR60相機，張姓女子與其接洽，表示有該品牌型號粉紅色相機可「以物易物」（價值3萬元）方式交易，高女同意並設下陷阱，張女不疑有他，沒想到對方給的都是假資料，相機寄給對方後，高女寄給她1只低價束口袋。
105年1月6日高女見何某在「CAROUSELL旋轉拍賣」網站，以26000元要出售CASIO品牌TR60相機1台，與其連繫佯稱要購買，同意以CASIO品牌桃色TR35相機1台，添加2千元來互換，何某不疑有詐，依約寄出相機，卻收到低價化妝棉1盒，才發現高女給的都是假資料。
在105年元月間，高女在「蝦皮拍賣」網站上，見葉女要出售CASIO品牌TR50相機1台（售價2萬1500元），自稱是3C公司人員要蒐購該相機，主動接洽後表示要估價後付款，葉女不疑，依約寄出相機，卻再也連繫不到高女。同年3月高女在同一網站，同一手法，又騙到林某的CASIO品牌TR15相機1台（價值約1萬7000元）。
105年元月間，高女連續向林姓女子詐騙CASIO品牌TR35、TR50相機各1台，高女詐騙手法是越來越純熟，被害人陸續報案，案子由台北市、高雄市、新北市一併會到台中地檢署偵辦起訴。高女到案後坦承犯行。法官判處1年6月徒刑，其中6個月得易科罰金。
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標題：詐騙網購商品 19歲高女獨鍾CASIO相機
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