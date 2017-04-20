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老牌「葡萄王」長子曾盛陽 被控帶走公司配方
2017-04-20 11:09
上市公司葡萄王生技被控竄改過期健康食品效期再賣。（資料照）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技公司，去年12月間被控竄改過期健康食品有效期限，全案被連結與家族內鬥、兄弟鬩牆有關，葡萄王公司反擊指控已離開葡萄王的前總經理曾盛陽，離開時涉嫌帶走配方已違《營業秘密法》，桃園地檢署檢察官昨天指揮桃園市調處搜索，帶回53歲曾盛陽、51歲陳姓、44歲謝姓、54歲林姓等離職及在職員工到案，4人經複訊後檢察官諭知50萬、40萬、20萬、15萬元交保。
以「康貝特」打響名號的老牌企業葡萄王，已過世的前董事長曾水照，育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，順理成章被視為接班人，但他長期派駐上海葡萄王擔任總經理，卻年年虧損、未做出成績，曾水照將人在英國的次子曾盛麟找回台灣、重新整頓公司，103年曾水照過世後曾盛麟接班，曾盛陽選擇離開葡萄王，並出清葡萄王持股，與家族宣告決裂。
去年12月間葡萄王被控竄改過期健康食品有效期限，讓這塊金字老招牌蒙塵，風波也被連結上與「兄弟鬩牆」、「家族內鬥」有關，懷疑幕後有「黑手」操控，董事長曾盛麟親上火線召開記者會說明。
事隔4個多月葡萄王公司反擊，指控曾盛陽離開時涉嫌帶走機密配方，檢調昨天搜索曾盛陽等4人的住所、辦公室，查扣行動電話、筆記型電腦及相關文件，並傳喚曾盛陽等4人到案說明，曾盛陽訊後被諭知50萬元交保；葡萄王家族內鬥紛爭仍未落幕，這次曾盛陽被指控帶走機密配方，如同上演「小王子復仇記」。
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