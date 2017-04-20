攜安未戴安全帽騎車 男子被逮

2017-04-20 10:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣28歲卓姓男子，19日晚間未戴安全帽騎機車行經通霄鎮台一線、坪頂路口，遇上臨檢警察，馬上掉頭打算落跑，不料被警方發現，警方追上卓男後，本以為卓男士因為沒帶安全帽怕受罰，沒想到一問之下發現卓男有毒品前科，閃躲員警是因身上攜帶4小包重9.05公克安非他命，今天訊後依法移送。

警方指出，卓男被逮時稱說，「不想再被罰錢了」、「也不想被關了」，情緒相當不穩定，警方見了也只能勸誡卓男遠離毒品，依法還是必須將人帶回偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆