司改會議》施用毒品除罪化 陳明堂：現況不適合
［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議今聚焦毒品議題，針對外界關注毒品是否除罪化，法務部提出報告指出，除罪化可能造成無法監控施用人口、毒品查緝困難等9項問題；法務部次長陳明堂稍早受訪時也指出，目前以台灣社會風氣及現況，確實不適合除罪化，分組委員對此似乎也沒有共識。
法務部報告指出，目前台灣有86.36％民眾認為應以刑罰制裁毒品施用行為，也有75％民眾不同意對製造、運輸、販賣毒品者採嚴刑峻罰，而對毒品施用改以治療除罪。
此外，法務部也認為除罪化恐造成多項問題，包括「無法監控施用人口」、「增加毒品查緝困難」、「施用者治療意願下降」、「戒毒執行效率降低」、「造成家庭經濟負擔與人際衝突」、「造成毒品施用升級及氾濫」、「國家生產力下降」、「健保給付問題」及「其他犯罪問題」等。
至於毒品問題該如何改革，法務部提出5個參考方向，首先是「引入擴大沒收制度」，參照新修正之洗錢防制法第18條第2項之規定來修正毒品危害防制條例，，藉此杜絕犯罪之誘因。
第2個方向則是將目前毒品持有標準的「純質淨重」改為「淨重」，並調降現行20公克的持有標準，可降低實務查緝檢驗的成本，提升查緝意願，此部分將邀集相關機關一起研議。
第3項是針對多次持有或施用成癮者，應賦予更強之強制措施或刑罰，目前法務部初步修法方向，是採「漸進式處遇」方式進行。例如首次施用第3、4級毒品者，多是出於好奇、娛樂、同儕壓力或誤用，建議維持現行的講習、裁罰制度；至於再犯者，則應輔以拘留之處罰；對於三犯以上者，應在法院裁准後給予較長期的機構外戒癮治療，並對未遵行或未完成者輔以刑罰。
第4項是針對校園毒品問題，除建請司法院派員參加行政院毒品防制會報外，也應該派員參加教育部主責之「拒毒預防組」討論，透過實務經驗、跨院際協調來形成有效的校園反毒政策。
最後一項，則是將就學、就業、就醫及就養等問題，從現行由檢察署、矯正署迂迴處理，改為由衛福部、教育部為政策主導機關，再由法務部及各檢察機關輔以刑事政策、強力緝毒，才能有助於降低毒品需求及抑制毒品供給等目標。
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標題：司改會議》施用毒品除罪化 陳明堂：現況不適合
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