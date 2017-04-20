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嗆同歸於盡！丈夫開小貨車撞妻兒 妻子當場亡
2017-04-20 10:55
彰化市傳出人倫悲劇，丈夫開小貨車衝撞妻兒，妻子當場死亡。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名、張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕人倫悲劇！丈夫開小貨車撞妻兒，妻子當場死亡。
彰化縣今天傳出人倫悲劇，彰化市黃姓男子（58歲）有家暴紀錄，昨天就致電放話要同歸於盡，今天上午9點許開小貨車到自家工廠，直接衝撞妻兒，謝姓妻子當場死亡，黃男輕傷，夫妻均送往彰化基督教醫院。
彰化警方在案發現場找到農藥，黃男有企圖尋死的念頭，警方正在蒐證中。
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