嗆同歸於盡！丈夫開小貨車撞妻兒 妻子當場亡

彰化市傳出人倫悲劇，丈夫開小貨車衝撞妻兒，妻子當場死亡。（記者湯世名攝）

2017-04-20 10:55

〔記者湯世名、張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕人倫悲劇！丈夫開小貨車撞妻兒，妻子當場死亡。

彰化縣今天傳出人倫悲劇，彰化市黃姓男子（58歲）有家暴紀錄，昨天就致電放話要同歸於盡，今天上午9點許開小貨車到自家工廠，直接衝撞妻兒，謝姓妻子當場死亡，黃男輕傷，夫妻均送往彰化基督教醫院。

彰化警方在案發現場找到農藥，黃男有企圖尋死的念頭，警方正在蒐證中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆