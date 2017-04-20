高雄破詐騙機房案 特警垂降攻堅關押10人
高雄特警垂降攻堅，成功破門進入詐騙機房，屋內詐騙成員都趴下屬手就擒。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署檢察官羅水郎昨指揮高雄市刑大等警方，動員50多警力，以空中垂降攻堅，瓦解一處藏身在台南市北區中華北路二段一間透天厝的詐騙機房，屋內周姓主嫌等10名詐騙成員被一網成擒。周姓金主與施姓「桶主（詐騙機房管理人）」都否認涉案，遭檢方聲押獲准！
檢警指出，綽號「膨仔」周姓男子（38歲）涉嫌出資，成立電信網路詐騙集團，專門以「假郵政、公安」、「信用卡遭盜刷」等手法詐騙中國地區民眾之的電信詐騙機房，檢警共查扣有平板電腦10台，筆記型電腦4台、智慧型手機12支、隨身碟、詐騙講稿、記帳單、帳冊、現金5仟元、價值2百多萬元的福斯休旅車車1部等贓證物一批。
高市刑大偵五隊指出，該集團由主嫌周男出資，再招募施男等共10人組成兩岸詐騙集團，並由施嫌（26歲）管理主持詐騙機房（俗稱「桶主」），再由成員擔任第一線（假冒中國郵政人員），向民眾誆稱信用卡遭盜刷、帳戶欠款等，因情況緊急一定要趕快向當地公安單位報案，再伺機將被害人電話轉給二線（假冒公安人員）接聽，二線人員會向被害人說確實有信用卡遭盜刷情事，為免被害人遭受損失，向被害人謊稱公安單位設有專用監管帳戶，被害人可先將錢存入該帳戶避免受害，被害人信以為真後即去匯款轉帳將錢轉入詐騙集團指定的人頭帳戶內，集團成員再通知對岸俗稱「拖水」（即車手），將錢提領出來，詐騙牟利。
檢警搜索時，因該集團在詐騙機房屋外四周裝設監視系統，並將大門反鎖，增加查緝難度，即由特勤警力由頂樓攀降迅速攻堅破壞三、四樓玻璃窗後進入屋內，制伏涉案犯嫌，全案訊後將周嫌等10人依詐欺罪嫌移送法辦。
檢警初估，周嫌等人自106年2月間詐騙至今，詐騙得手金額約為人民幣近百萬元，受騙之中國民眾人數待清查中。
高雄特警垂降攻堅，成功破門進入詐騙機房，屋內詐騙成員都趴下屬手就擒。（記者黃建華翻攝）
警方查扣平板電腦10台，筆記型電腦4台、智慧型手機5支、隨身碟、詐騙講稿、記帳單、帳冊等證物。（記者黃建華翻攝）
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