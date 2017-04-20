頸繫長麻繩，憂鬱症老翁同橋樑二度上吊身亡

2017-04-20 10:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕嚇死人！台中市68歲謝姓老翁，今天（20日）凌晨在台中東區自由橋旁上吊，家屬發現老翁失蹤，趕緊跑到自由橋找人，老翁卻已無生命跡象，台中市消防局救難人員用三角巾與吊掛工具，將大體移至橋上，交由警方報驗當中，家屬指出，老翁罹患憂鬱症，今年初在同一地點，用相同手法輕生，被路人發現攔阻，警方初步調查無他殺跡象，已報請地檢署相驗中。

警方調查，老翁的妻子今天清晨發現老翁失蹤，立即趕赴自由橋找人，卻見老翁已經死亡，警方與消防救難人員研判，老翁在頸部綁了10公尺長的麻繩，另一端綁在橋樑上，再縱身跳入橋下，重力導致頸部斷裂死亡，大體掛在距離河面1.5公尺上。

台中市消防局分為兩組人，一組渡河到橋樑下方，另一組在橋上架設繩索垂降，確認老翁已死亡，因死者離河面1.5公尺，為免再次墜落，救難人員利用三角巾與吊掛系統把死者移至橋上。

家屬表示，老翁罹患憂鬱症，今年初也曾到自由橋，用同手法輕生，被路人發現阻止而未遂，警方已聯繫檢察官相驗。

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