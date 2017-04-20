快訊PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
頸繫長麻繩，憂鬱症老翁同橋樑二度上吊身亡
2017-04-20 10:44
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者張瑞楨／台中報導〕嚇死人！台中市68歲謝姓老翁，今天（20日）凌晨在台中東區自由橋旁上吊，家屬發現老翁失蹤，趕緊跑到自由橋找人，老翁卻已無生命跡象，台中市消防局救難人員用三角巾與吊掛工具，將大體移至橋上，交由警方報驗當中，家屬指出，老翁罹患憂鬱症，今年初在同一地點，用相同手法輕生，被路人發現攔阻，警方初步調查無他殺跡象，已報請地檢署相驗中。
警方調查，老翁的妻子今天清晨發現老翁失蹤，立即趕赴自由橋找人，卻見老翁已經死亡，警方與消防救難人員研判，老翁在頸部綁了10公尺長的麻繩，另一端綁在橋樑上，再縱身跳入橋下，重力導致頸部斷裂死亡，大體掛在距離河面1.5公尺上。
台中市消防局分為兩組人，一組渡河到橋樑下方，另一組在橋上架設繩索垂降，確認老翁已死亡，因死者離河面1.5公尺，為免再次墜落，救難人員利用三角巾與吊掛系統把死者移至橋上。
家屬表示，老翁罹患憂鬱症，今年初也曾到自由橋，用同手法輕生，被路人發現阻止而未遂，警方已聯繫檢察官相驗。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT scuppers pension reform review
- 金寶智慧衣 估年銷萬件
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 自由廣場》還公聽會？ 英全的魄力跟善意用錯地方！
- 川習會當天 中國批准伊凡卡3商標
- 台灣加拿大各有房產 徐乃麟包租公月收12萬
- 小明明離世百日 施易男留戀不放手
- 柯文哲嗆外縣市首長︰5件事不敢跟
- 破紀錄5度獲全球第一美女 「她」是第1人
- 水氣要來了！苗栗以北將轉為陣雨
- 英相拋提前改選 國會准了
- 賞凌波仙子風采 請來高雄洲仔、援中港濕地
- 酋長石露臉 石門水庫旱象未解
- 李敏鎬判定公益兵 5.12入伍服役
- 陳菊站台華航彩繪機 藉「機」行銷高雄
- 幼童手腳長水泡 異位性皮膚炎徵兆
- 《全球百大導演排行》台灣風光占3席 李安奪第10名
- 最醜女星紐約翻身 掏光積蓄覓得洋郎
- 廣慈博愛園區開發案 通過審查
- 權威說法：即使是克蕭 續投恐釀傷害
- 南迴公路 鋼線網護坡
- 銀行和汽車類股帶頭 歐股上揚
- （影音）最後衝刺！公主歌手只想看見「一條線」
- 洪失職案 挺吳派闖關未成
- 只為8000元！AV女優恐嚇散布牛郎男友「房照」被捕
- 性感歌姬扭力超強 跳斷2條內衣肩帶
- 老人喘腫累 恐是心衰竭
- 青峰閉關前為她寫歌 豎琴歌手盼一輩子終發片
- 春燕回來！IEK：製造業擺脫衰退 今年產值成長3.2％
- 花博主場館 后里馬場森林園區動土
- 福斯進化版Golf R 賽道極限體驗
- MLB》史上最荒誕主審 用誤判讓敗隊復活（影音）
- 04/20 各報重點新聞一覽
- 老人健保補助限縮 議員促恢復
- 歐冠》淘汰賽連4場飆3球 摩納哥紀錄夜淘汰多特蒙德（影音）
- 三重義天宮 慨捐復康巴士濟弱
- NBA》魏少轟出季後賽大三元之最 但末節「打鐵秀」卻成20年最慘
- 廢棄茶園 嘉義縣鼓勵種櫻花吸客
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：頸繫長麻繩，憂鬱症老翁同橋樑二度上吊身亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分