女被狗咬傷 扮柯南找到飼主提告起訴
2017-04-20 10:09
［記者楊政郡／台中報導］去年6月歐姓女騎士經過台中市沙鹿區光華路某鐵皮屋旁，被一隻黑狗咬傷，歐女到處訪查，陳男說過「可能是狗從圍籬旁的漏洞鑽出去」，歐女會同員警到場時，也聽到鐵皮屋內狗聲狂吠，屋內還有黑狗身影，指控陳某涉及過失傷害，但陳某到法院卻矢口否認有養狗，檢察官不採信，根據上述證據依過失傷害罪起訴。
起訴書指出，陳姓被告在偵查中承認鐵皮屋及附近附連土地都是他的，但否認犯罪，他說自己並沒有養過狗，咬傷歐女的狗應該是流浪狗。
起訴書指出，歐女在去年6月6日晚間6時許，騎機車經過該鐵皮屋，一隻黑狗竟往機車方向衝來，緊緊咬住歐女左小腿而受傷。
歐女又提出證據，說她在案發當天晚間9時許回到現場，對該鐵皮屋敲門及表明來意，當時陳某脫口就說「可能是狗從圍籬旁的漏洞鑽出去」，她隨後又會同員警到該鐵皮屋搜證，先從細縫中看到有黑狗身影在鐵皮屋庭園內窺視，且又對歐女及員警等狂吠。
檢察官認為歐女左小腿後側4處各長2公分、深1公分，左小腿前側則有1處長2公分、深1公分裂傷，左小腿總共15處小撕裂傷及刮傷等，又根據員警現場職務報告，這些證據已足夠認定，陳某所有的黑狗，就是咬傷歐女的黑狗，陳某應負過失傷害責任。
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