司改會議》單純施用毒品者 擬以「多元處遇」取代傳統刑罰

2017-04-20 10:01

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議今由第5分組進行分組討論，預計談緝毒、毒品重刑化等政策檢討，其中最受關注的一項議題，即是多次受外界質疑的「毒品除罪化」，但據了解，目前分組內並未達成真正除罪化的共識，今將研議對「單純施用毒品」者，以保安處分取代傳統刑罰及避免一罪一罰等議題。

今日會議前，分組先邀請高等檢察署檢察官王捷拓與會，介紹署內建置的毒品資料庫、緝毒策略等，接著第1項討論事項即是「緝毒政策與毒品重刑化政策之檢討」，第2項則為「施用毒品者戒癮治療多元處遇模式之改良」，將由台灣大學公共衛生學院院長陳為堅、衛福部、司法院等分別進行報告。

第3項議題是「酒駕的多元處遇」，同樣由陳為堅與衛福部進行報告，第4項議題則是「精神疾病犯罪者之預防及處遇模式」，由台大精神醫學部主任吳建昌、法務部矯正署提出報告。

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