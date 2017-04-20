| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

帶6男大生溯溪釀1死 教練被判刑

2017-04-20  08:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕6名男子到新竹縣尖石鄉溯溪，找來陳姓教練帶領，卻因個人裝備不足加上未充分解說，導致學員卡在石縫中溺死，新竹地院依業務過失致死罪判處陳姓教練徒刑6月。

6名虎尾科技大學男校友2015年8月間到新竹縣尖石鄉錦屏溪溯溪，由左手上肢有肢體障礙的陳姓教練帶領，由於6人溯溪經驗不足，加上陳姓教練僅提供個人頭盔、救生衣、溯溪鞋及公用的浮水繩1條等裝備，卻沒有配安全吊帶、鉤環、輔助繩環等個人裝備，且行前未予學員充分溯行技巧及注意事項解說，就貿然帶領溯溪。

一行人走到錦屏溪某處，因水勢湍急，32歲的吳姓男子遭溪水衝擊落水，惟因裝備不足，且無經驗、行前亦未經解說及演練而不知如何自救，加上陳姓教練也因左手上肢肢體障礙，更沒有其他人力支援，而無法救助，導致吳男卡在石縫內，溺水而窒息死亡。

陳姓教練坦承犯行，新竹地院法官依業務過失致死罪判處6月徒刑，緩刑2年。

廣告
  • 新竹地院依業務過失致死罪判處陳姓教練徒刑6月。圖為新竹地院外觀。（記者蔡彰盛翻攝）

    新竹地院依業務過失致死罪判處陳姓教練徒刑6月。圖為新竹地院外觀。（記者蔡彰盛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 業務過失致死 溯溪 溺水
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：帶6男大生溯溪釀1死 教練被判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.