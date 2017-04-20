帶6男大生溯溪釀1死 教練被判刑

2017-04-20 08:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕6名男子到新竹縣尖石鄉溯溪，找來陳姓教練帶領，卻因個人裝備不足加上未充分解說，導致學員卡在石縫中溺死，新竹地院依業務過失致死罪判處陳姓教練徒刑6月。

6名虎尾科技大學男校友2015年8月間到新竹縣尖石鄉錦屏溪溯溪，由左手上肢有肢體障礙的陳姓教練帶領，由於6人溯溪經驗不足，加上陳姓教練僅提供個人頭盔、救生衣、溯溪鞋及公用的浮水繩1條等裝備，卻沒有配安全吊帶、鉤環、輔助繩環等個人裝備，且行前未予學員充分溯行技巧及注意事項解說，就貿然帶領溯溪。

一行人走到錦屏溪某處，因水勢湍急，32歲的吳姓男子遭溪水衝擊落水，惟因裝備不足，且無經驗、行前亦未經解說及演練而不知如何自救，加上陳姓教練也因左手上肢肢體障礙，更沒有其他人力支援，而無法救助，導致吳男卡在石縫內，溺水而窒息死亡。

陳姓教練坦承犯行，新竹地院法官依業務過失致死罪判處6月徒刑，緩刑2年。