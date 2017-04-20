帶6男大生溯溪釀1死 教練被判刑
2017-04-20 08:11
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕6名男子到新竹縣尖石鄉溯溪，找來陳姓教練帶領，卻因個人裝備不足加上未充分解說，導致學員卡在石縫中溺死，新竹地院依業務過失致死罪判處陳姓教練徒刑6月。
6名虎尾科技大學男校友2015年8月間到新竹縣尖石鄉錦屏溪溯溪，由左手上肢有肢體障礙的陳姓教練帶領，由於6人溯溪經驗不足，加上陳姓教練僅提供個人頭盔、救生衣、溯溪鞋及公用的浮水繩1條等裝備，卻沒有配安全吊帶、鉤環、輔助繩環等個人裝備，且行前未予學員充分溯行技巧及注意事項解說，就貿然帶領溯溪。
一行人走到錦屏溪某處，因水勢湍急，32歲的吳姓男子遭溪水衝擊落水，惟因裝備不足，且無經驗、行前亦未經解說及演練而不知如何自救，加上陳姓教練也因左手上肢肢體障礙，更沒有其他人力支援，而無法救助，導致吳男卡在石縫內，溺水而窒息死亡。
陳姓教練坦承犯行，新竹地院法官依業務過失致死罪判處6月徒刑，緩刑2年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年改怒吼！退休師憂每月繳不起10萬房貸、不夠請外勞...
- 破紀錄5度獲全球第一美女 「她」是第1人
- 冬衣厚被先別收 週六日還有16度低溫
- 反年改對比太陽花 網友諷「要錢花運動」
- 83歲「不老樂師」 椰殼自製二胡
- 香港台泥國際 重啟私有化？
- 兄弟新領隊到場 劉志威︰3心打球
- 陽信銀行體質優良 獲利穩健
- 2017 DTM賽季預覽
- 張花冠「雙峰幾乎垮掉」被讚神回！縣府給性感照...
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 家庭因素 楊國強請辭駐泰代表
- 立法院行政大樓 列市定古蹟
- 非做不可》國體法爭議 現代吳三桂蠢蠢欲動
- 陳抗失控 盤查媒體證件、砸採訪車
- 卡爾文森號在哪 白宮烏龍推給五角大廈
- 吃魚誤吞魚鉤 婦追蹤腰疾才知
- 《李零偵探記》 AR＋VR經典重現
- 慶祝媽祖生 金門峰上熱鬧「祭蜂」
- 明年起兩袋合一 垃圾袋有新設計
- 曼谷美人腎藥蘭 量穩拚外銷
- 袁艾菲車吻肌肉男 只認友達以上
- 洄瀾國際鐵人三項 週六鯉魚潭登場
- 桃園》預售屋買賣契約抽查 16處全不合格
- 反年改施暴 追打首長立委
- 高雄老人假牙補助 中低收還有200名額
- 遶境要不要放炮 習俗、環保大論戰
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 「星願」烏克麗麗樂團入圍國際大獎 反五輕、228入歌
- 《全球百大導演排行》台灣風光占3席 李安奪第10名
- 清境高空觀景步道 5月下旬啟用
- 慈幼工商校慶很懷舊 辦骨董機車展
- 老人喘腫累 恐是心衰竭
- 權威說法：即使是克蕭 續投恐釀傷害
- 台灣男籃隊換血 劉錚、周儀翔扛主力
- 恆春轉運站租約下月到期 搭車不變
- 威廉王子視訊女神卡卡 提倡心理健康
- 台南陽光電城計畫成果 件數全國第一
- 張花冠遭推擠：我的雙峰幾乎垮掉
- 《自由廣場》給張小月按個讚！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：帶6男大生溯溪釀1死 教練被判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分