「雞雞上方有顆痣」 戀童癖教練謊話破功重判7年
2017-04-20 00:16
〔記者李立法／屏東報導〕郭姓社區桌球教練涉嫌多次利用練球機會，逼迫多名國小男學童幫他口交，郭男還利用權勢強行替每位男童「含雞雞」，變態行徑，令被害學童感到噁心，有些學童甚至因此包皮發炎就醫，家長獲報後，怒告郭男妨害性自主，郭男辯稱是學童報復他教球過嚴集體誣陷他，但被害男童指證出郭男雞雞上方有顆痣，法官當庭驗身果然不假，郭男辯詞破功被重判7年，可上訴。
屏東警方2年多前陸續接獲受害學童家長報案，指一名在社區義務指導國小學童打桌球的郭姓男子，涉嫌利用教練的權勢，找機會支開閒雜人，多次在房間或廁所內逼迫獨處的學童幫他口交，受害學童還指出郭男最愛「含雞雞」的特殊癖好，令受害學童感到很髒及噁心，事件爆發後，陸續有6名9至12歲的社區受害學童出面指控郭男惡行，有些被害人甚至因此尿道發炎，家長為此出具孩子包皮及龜頭發炎的診斷證明，要求嚴懲郭男。
郭男則否認逼迫學童幫他口交，並強調沒有強行「含雞雞」的情事，他教球認真嚴格，有些孩子曾經被他處罰過，才會用這種方式報復他。檢方訊後仍依妨害性自主罪將郭男起訴。
屏東地院審理期間，郭男依舊否認犯行，法官逐一詢問被害學童，對郭男猥褻及強迫口交的情節描述大同小異，有些被害人還向法官描述郭男「雞雞上方有顆痣」，因特癥明顯，令被害人印象深刻，法官當庭勘驗，果然在郭男生殖器上方處發現一顆痣。
法官檢視被害人供詞及相關證據後，認為學童集體誣陷郭男可能性不高，加上被害人能具體描述郭男私密處特癥，因而認定郭男連續對未滿14歲男子猥褻及性交罪成立，合併判處郭男有期徒刑7年。
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