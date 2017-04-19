一次三架！ 空軍AT-3教練機 降落後輪胎癟氣

空軍今天有3架AT-3的教練機返航落地時，均發生輪胎癟氣事件。（資料照，記者陳賢義攝）

2017-04-19 22:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部稍早表示，空軍官校今晚實施例行夜航訓練，3架AT-3教練機在晚間7點49分返航落地，皆發生輪胎癟氣事件，人員即依標準作業程序處置，幸人機均安。但為何會一次發生3架飛機輪胎癟氣，空軍稱原因待相關單位調查。

空軍表示，此事件發生後，機場在晚間7點50分關閉，當時另外二架仍在空中的AT-3教練機，則轉降台南基地，這二架教練機降落後，經檢查均無異狀。

空軍司令部表示，後續將編成專案小組，前往官校調查肇生原因，避免類似案件發生，以維護飛行安全。