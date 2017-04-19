| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一次三架！ 空軍AT-3教練機 降落後輪胎癟氣
 首頁 > 社會

一次三架！ 空軍AT-3教練機 降落後輪胎癟氣

空軍今天有3架AT-3的教練機返航落地時，均發生輪胎癟氣事件。（資料照，記者陳賢義攝）

2017-04-19  22:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部稍早表示，空軍官校今晚實施例行夜航訓練，3架AT-3教練機在晚間7點49分返航落地，皆發生輪胎癟氣事件，人員即依標準作業程序處置，幸人機均安。但為何會一次發生3架飛機輪胎癟氣，空軍稱原因待相關單位調查。

空軍表示，此事件發生後，機場在晚間7點50分關閉，當時另外二架仍在空中的AT-3教練機，則轉降台南基地，這二架教練機降落後，經檢查均無異狀。

空軍司令部表示，後續將編成專案小組，前往官校調查肇生原因，避免類似案件發生，以維護飛行安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AT-3 AT-3教練機 空軍 輪胎癟氣
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：一次三架！ 空軍AT-3教練機 降落後輪胎癟氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.