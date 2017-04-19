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龍潭棄置55個廢油泥鐵桶 男子落網最重罰300萬

2017-04-19  22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區五福街262巷，17日遭棄置55個廢油泥鐵桶，經市府環保局、龍潭警分局調閱附近路口監視器清查可疑車輛後，追查設籍新北市的王姓男子涉嫌駕駛白色小客車，綽號「阿福」男子則駕駛抓斗車進出該地點，今天北上逮人，依法可重罰300萬元罰金，還可能涉及1年以上5年以下有期徒刑的刑責。

王嫌向警方供稱，廢油泥鐵桶原本暫放在八德區某處停車場空地，因該址租約到期，故以1萬5000元雇用司機「阿福」駕駛抓斗車載運，一同到龍潭區五福街棄置，全案訊後移送桃園地檢署依法偵辦；環保局除要求王嫌妥善清除所棄置的廢油泥鐵桶，另將對其求償所有衍生的清理費用。

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  • 抓到了！龍潭棄置55個廢油泥鐵桶，環、警揪凶最重罰300萬。（記者李容萍翻攝）

    抓到了！龍潭棄置55個廢油泥鐵桶，環、警揪凶最重罰300萬。（記者李容萍翻攝）

  • 抓到了！龍潭棄置55個廢油泥鐵桶，環、警揪凶最重罰300萬。（記者李容萍翻攝）

    抓到了！龍潭棄置55個廢油泥鐵桶，環、警揪凶最重罰300萬。（記者李容萍翻攝）

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