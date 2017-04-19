下流幫派搞美男計色誘 無知少女失身陷火坑

2017-04-19 21:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟太陽會分子簡男，為打入台北市酒店傳播經紀圈，指揮旗下走韓系「花美男」型的小弟，利用各網路聊天交友平台，找尋家住中南部的少女攀談、表達關心，待誘出後，以進口轎車接送、享受美食，伺機玷辱，隨後推入火坑，控制對方行動。

台北市警方將簡嫌等10人依治平專案檢肅到案，初步查出有9名女子受害，其中2人為未成年，全案訊後依違反組織犯罪、妨害性自主、人口販運、兒童及少年性剝削，毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，22歲簡嫌指揮幫派成員至街頭、網路社群上與涉世未深、社會經驗不足少女攀談，以獻殷勤等方式假裝與少女談戀愛，出入以高級轎車接送，誘拐少女離家住進簡嫌及幫派成員租賃處所後，再以男女朋友生活需要用錢等理由誘騙少女從事賣淫以賺取生活費。

有的少女賣淫前，幫派成員幹部會以指導工作技巧為由，先行「試車」，再假藉各種理由苛扣少女工作所得，有被害人每月應得5萬餘元，但經苛扣後僅拿到1萬餘元。

警方兵分11路拘提簡姓主嫌和9名幫眾，警方亦在各處搜索據點，起獲鋁棒2支、摻有第二級毒品安非他命小惡魔咖啡包73包、K他命、現金帳冊、本票一批及犯罪所得3萬餘元等贓證物。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆