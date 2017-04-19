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南市殯葬所家屬休息室 驚傳失火

2017-04-19  21:10

〔記者王俊忠／台南報導〕位在南市南區的市立殯葬所地下室冰存庫家屬休息室，今晚近八點半驚傳火災，當時有家屬在地下室發現家屬休息室冒出濃煙，緊急通報保全員拿滅火器撲滅火勢，消防人員到場見地下室不斷冒出濃煙，急忙協助排煙，幸無人員傷亡與財物損失。

消防局表示，消防人員趕抵時，火勢已被保全員撲滅，初步了解是地下室的家屬休息室桌子處起火，疑是電線方面問題起火，確切失火原因還需進一步調查。

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  • 南市殯葬所地下冰庫家屬休息室驚傳失火，冒出陣陣濃煙，保全、警消人員急滅火。（記者王俊忠翻攝）

    南市殯葬所地下冰庫家屬休息室驚傳失火，冒出陣陣濃煙，保全、警消人員急滅火。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市殯葬所地下冰庫家屬休息室驚傳失火，保全、警消人員急滅火。（記者王俊忠翻攝）

    南市殯葬所地下冰庫家屬休息室驚傳失火，保全、警消人員急滅火。（記者王俊忠翻攝）

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