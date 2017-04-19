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謝依涵免死定讞 辦案警官：只能尊重司法判決

2017-04-19  20:57

〔記者王宣晴／新北報導〕102年犯下新北市八里雙屍命案的「媽媽嘴」前店長謝依涵，今最高法院宣判無期徒刑定讞，曾參與此案的偵查佐表示，謝依涵被逮時相當狡猾，供稱整個咖啡廳的老闆員工都有涉案，即使看到警方拿出拍到她的監視器畫面也一臉無辜的否認，直到警方出示她變裝開著謝母的車去領錢，她才哭著承認犯案；原以為會判死，沒想到今天看到判決無期徒刑定讞，至於謝依涵是否有悔意，他也只能尊重司法判決。

另名同樣參與此案的偵查佐則表示，當初為了這個案子，幾乎兩個月都緊繃神經四處調查，因此每篇媽媽嘴命案的判決他都會仔細看；雖然殺人就是不對，但在偵辦過程中，觀察謝依涵時發現她並不是喪心病狂才殺人，應該是被逼急了才會走錯路，他相信謝依涵是真的會悔改贖罪。

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  • 4年前發生雙屍命案的媽媽嘴咖啡廳（記者王宣晴攝）

    4年前發生雙屍命案的媽媽嘴咖啡廳（記者王宣晴攝）

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