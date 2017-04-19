謝依涵可教化免死 反廢死後援會批「很瞎」

2017-04-19 21:04

〔記者溫于德／台北報導〕針對「蛇蠍女」謝依涵今天下午被最高法院判處無期徒刑定讞、形同免死；反對廢除死刑後援會全國總召集人陳正育稍早受訪時批評，最高法院認定謝依涵可教化是一件「很瞎的事」，在台灣尚未廢除死刑前，科刑仍須適法，否則殺2人還不須死，無法讓民眾心服口服。

陳正育受訪時提到，以「可教化」三個字為殺人犯開脫已是老戲碼，在台灣尚未廢死前，須判死時就得判死，不能隨意為犯人開脫；且死刑是經立法院三讀通過的法條，更不可隨意忽略；最高法院今日一判，就是未用正當法條判刑最明顯的例子。

陳正育也認為，法官不該只想當好人，導致未能擔下社會公益最後一道防線，應該勇於承擔、判死。