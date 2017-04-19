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謝依涵免死定讞 這兩點讓警方印象最深刻

2017-04-19  21:20

〔記者余衡／新北報導〕犯下八里雙屍案的女嫌謝依涵，今遭最高法院認定「有教化可能」判決無期徒刑定讞，當時承辦案件的新北市蘆洲警分局員警回憶辦案過程，直呼謝女「異常冷靜」及「重重心防」實在令人印象深刻。

辦案人員說，謝女事發後起初曾以咖啡店員工的身份接受媒體採訪，冷靜敘述陳進福、張翠萍夫婦來店消費的情形，還影射負責人呂炳宏等人涉案，直到警方抽絲剝繭，陸續掌握她棄屍行蹤、變裝企圖盜領張翠萍銀行存款等影像後她才承認殺人，且一開始僅承認殺害陳進福，直到測謊未過才坦承張翠萍也遭她殺害。

另外謝女編故事技巧高超，舉例與陳進福的認識過程、情愛糾葛到雙方財務狀況，說法版本眾多且反覆不定，在涉案程度的部份也不斷試圖將其他人拖下水，儘管警方陸續掌握罪證，在歷次偵訊過程中，謝女還曾數度用沉默或痛哭等方式打斷筆錄進行，事後回想起來應該都是為了掩飾自己的犯行，心防重重的程度令一般人難以捉摸。

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  • 謝依涵。（資料照，記者陳志曲攝）

    謝依涵。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 八里雙屍命案 謝依涵 警方
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