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謝依涵免死定讞 媽媽嘴老闆：真相尚未釐清

2017-04-19  20:43

〔記者王宣晴／新北報導〕犯下八里雙屍命案的媽媽嘴咖啡前店長謝依涵，最高法院判決無期徒刑定讞，曾一度遭指控為共犯的媽媽嘴咖啡廳老闆呂炳宏接受電訪表示，某些真相並未釐清，他認為這種重大矚目案件，是不是應該把事實裡面的前因後果都解釋一下，讓社會有機會能夠防範這樣的憾事再發生，而不是模糊帶過，這點讓他感到相當遺憾。

呂炳宏表示，他原以為會再更審，因為對他而言，他應該是最想知道事實的第三者，在上次的更二審有提到改判無期徒刑是因為法官認定謝依涵與伯伯（陳進福）有特殊關係，但在這次的判決中並未說明是甚麼特殊關係，只是模糊帶過。

呂炳宏說，不只是原因，連在事實認定上也未交代清楚，比如說被害人血液中的安眠藥劑量，伯伯（陳金福）跟老師（張翠萍）就相差十倍，可能表示兩人不是在同個時間點喝下含有安眠藥的飲料，但這些法官都未講清楚，只是說兩人一起到店內，一起被下藥被殺害。

至於對於是否認為謝依涵有悔意，呂炳宏說，他真的不清楚謝依涵是不是有悔意，被判死刑或無期徒刑也是謝依涵自己要去承擔，他只想知道這件事為什麼會發生。

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  • 媽媽嘴老闆呂炳宏。（資料照，記者王宣晴攝）

    媽媽嘴老闆呂炳宏。（資料照，記者王宣晴攝）

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相關關鍵字： 八里雙屍命案 呂炳宏 媽媽嘴咖啡店 謝依涵
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