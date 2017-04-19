糊塗菜鳥警！市長官邸前掉彈匣 內有12發子彈

2017-04-19 20:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警察局保安隊23歲戴姓警員，近期支援市長隨扈勤務，昨天上午9點多在市長官邸前執勤，不慎遺落裝有12發子彈的彈匣及彈匣套，被87歲老翁路過拾獲，送交官邸旁嘉義後備指揮部「失物招領」，後指部見為警用彈匣，通報警局清查並領回，近中午通知「失主」戴員，督察室調查後將他記申誡處分。

市警局副局長吳在堂表示，每名警員交接班時，會領取或交還手槍、子彈跟一個備用彈匣，畢業約2年的戴員因資歷尚淺，而不慎遺落彈匣套及備用彈匣，已要求單位主管加強管理。

保安隊長王美娟說，戴員本月才調回嘉市，因認為警方制式的雙彈匣套占空間，而自購只有魔鬼氈的單彈匣套配戴，疑因套子的魔鬼氈失去黏性而不慎遺落彈匣及其中子彈。

市警局調查，戴員昨上午配戴已上膛手槍跟裝備用彈匣的彈匣套執勤，將彈匣套連同備用彈匣遺落市長官邸門口，一名87歲老翁載妻子去看醫師時拾獲，原本以為是軍用子彈、送交市長官邸旁的嘉義後備指揮部，後指部一查竟是警用彈匣，經轉交轄區公園派出所，通報市警局各單位清查，循線找到失主，虛驚一場。