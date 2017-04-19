又是視線死角？ 拾荒婦人遭聯結車輾斃

2017-04-19 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕不要靠近大車！彰化縣社頭鄉中山、社斗路口今日下午發生一起死亡車禍，一輛綠燈左轉的聯結車疑似因視線死角，轉彎時不慎撞上一名正要穿越馬路的拾荒婦人，老婦人被輾壓輪下當場慘死，由於當時不少路人目睹這一切，還有人猛按喇叭警示，卻來不及阻止，詳細肇事原因警方正在調查。

警方初步調查，今日下午4點左右，駕駛聯結車的孫姓司機（55歲）載著挖土機，沿著社頭鄉中山路由北往南準備在社斗路口左轉進入市區，而魏姓拾荒老婦（86歲）則是推著手推車欲由西往東準備穿越中山路，結果魏婦被撞後被捲入右前輪底下，當場失去生命跡象。

田中警分局交通分隊長丁福氣指出，當時聯結車可綠燈左轉，可是疑似視線死角，未發現正要穿越馬路的魏姓婦人，才會釀成這起事故，但確實原因，仍有待進一步鑑識釐清。

由於拾荒老婦人在當地不少人對她有印象，因此車禍發生後引起不少網友熱論，有人說：「是那位老婆婆嗎？」、「她經常坐在路口的超商門前撿拾廢紙箱」、「阿彌陀佛」、也有人說：「我一直按喇叭，但他好像沒聽見」，嘗試向司機示警，卻阻止不了遺憾。

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