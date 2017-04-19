廟公「挖喉嚨」驅邪恐涉刑責 衛生局移請檢方偵辦

2017-04-19 20:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名網友遭神壇廟公以手指「挖喉嚨」方式驅邪，引發爭議，衛生局昨天派員稽查，原本初步認定是宗教儀式，但事後內部進一步研議後，今天認為廟公以幾近侵入性的「挖喉嚨」方式驅邪收驚，恐已逾越民俗行為範疇，至於有無違反醫療相關法規並涉及密醫的刑責，將移請檢察官偵辦。

高雄市一名吳姓網友在臉書PO文，指三民區某神壇幫人免費驅魔避邪，他前往體驗，沒想到對方說他卡到陰，要他站著不動，口中唸唸有詞，接著用手指伸入他的喉嚨，過程不斷要他「吐出來」，讓他痛苦得不停跺腳。

衛生局接獲檢舉，昨派員前往稽查，呂姓廟公表示，他是幫人「抓鬼」，否認有治病，上門求助的民眾，有的人卡到陰比較輕微，挖一下很快吐出來，有些卡得嚴重的，過程可能跺腳，避免昏倒受傷，還會有人幫忙扶著。

呂姓廟公說，為讓卡到陰的民眾，把不好的東西吐出來，他只是輕輕把手指放在舌根，並不會造成傷害。

對於廟公的說詞，衛生局今表示，醫師法第28條所稱醫療業務之行為，指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。

衛生局說，宮廟為民眾驅邪收驚，雖為一般民間慣行的宗教習俗，但該廟公以幾近侵入性之「挖喉嚨」方式為信眾驅邪收驚，恐已逾越民俗行為範疇。至有無假藉宗教之名而施行以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為其目的，而屬法規所述之醫療行為，致違反醫療相關法規並涉及密醫之刑事責任，將移請檢察官偵辦。

衛生局呼籲，民眾如有身心疾病應速往醫療機構就醫，勿迷信於宗教儀式，以免延誤病情。