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屏東市長林亞蒓涉貪判刑 檢舉人說話了

2017-04-19  19:31

〔記者侯承旭／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓因縣議員任內涉貪遭屏東地院判刑16年，將面臨停職，林亞蒓決定上訴，當初檢舉的民進黨屏東市長候選人邱名璋表示，哀衿勿喜，期望這種事情不要再發生。

邱名璋發表聲明指出，在他向司法單位舉發林亞蒓的行為後，檢察官兩年來不眠不休的展開調查，過程中即便舉證歷歷，林亞蒓也未對她的行為有所悔意，在廣大市民看來，這是不好、錯誤的示範。

邱名璋說，屏東市長選舉期間，他質疑林亞蒓詐領公款，甚至邀請她共同向市民說明，對方不僅不理不睬，還指稱邱名璋抹黑，甚至製作「看見亞蒓就看見希望」的文宣企圖模糊焦點，他不得不向地檢署提告，如今答案水落石出，林亞蒓有沒有貪污，在司法的陽光下，已無所盾形。

邱名璋感謝檢察官辛苦偵辦，讓正義、真相得以彰顯，司法是正義的最後一道防線，「遲來的正義也是正義」，希望法官的判決能對其他人有惕勵作用。

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  • 邱名璋。（記者侯承旭攝）

    邱名璋。（記者侯承旭攝）

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