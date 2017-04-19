| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

包辦打火跟救護 消防員缺的是這項保障

2017-04-19  19:33

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城消防分隊林姓隊員昨夜執行救護勤務時，遭酒醉蘇姓男子揮拳毆打成傷，回顧近年類似案件屢見不鮮，但在法律上事後往往只能依妨害公務偵辦或個人提告傷害尋求和解，對消防員而言不但造成工作陰影，和解時還需低聲下氣面對施暴者，無法獲得足夠法律保障，土城分隊主管李明治疾呼「應該把消防員納入醫療法保障！」

李明治說，我國制度將救護及消防工作結合，等於消防員須包辦打火跟救護，而在救護現場因患者受傷，當事人或家屬難免心急焦躁，而對救護人員辱罵甚至暴力相向，上述行為除造成同仁外傷，更在工作生涯留下陰影，嚴重的話還可能延誤後續救災救護人力安排。

李明治還提到，目前醫護人員受醫療法第106條保障，明定對於醫事人員執行業務時遭受暴力脅迫的罰金及刑責，但並未將消防局執行救護勤務的人員納入適用對象，導致救護人員遭受暴力後缺乏適當法源伸張正義，呼籲立委及社會各介正視基層消防人員執勤面臨的身心危險，擴大醫療法適用範圍，讓消防人員有多一分保障。

廣告
  • 土城分隊主管李明治疾呼「應該把消防員納入醫療法保障！」。（記者余衡攝）

    土城分隊主管李明治疾呼「應該把消防員納入醫療法保障！」。（記者余衡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保障 打火 暴力 消防員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：包辦打火跟救護 消防員缺的是這項保障


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.