包辦打火跟救護 消防員缺的是這項保障

2017-04-19 19:33

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城消防分隊林姓隊員昨夜執行救護勤務時，遭酒醉蘇姓男子揮拳毆打成傷，回顧近年類似案件屢見不鮮，但在法律上事後往往只能依妨害公務偵辦或個人提告傷害尋求和解，對消防員而言不但造成工作陰影，和解時還需低聲下氣面對施暴者，無法獲得足夠法律保障，土城分隊主管李明治疾呼「應該把消防員納入醫療法保障！」

李明治說，我國制度將救護及消防工作結合，等於消防員須包辦打火跟救護，而在救護現場因患者受傷，當事人或家屬難免心急焦躁，而對救護人員辱罵甚至暴力相向，上述行為除造成同仁外傷，更在工作生涯留下陰影，嚴重的話還可能延誤後續救災救護人力安排。

李明治還提到，目前醫護人員受醫療法第106條保障，明定對於醫事人員執行業務時遭受暴力脅迫的罰金及刑責，但並未將消防局執行救護勤務的人員納入適用對象，導致救護人員遭受暴力後缺乏適當法源伸張正義，呼籲立委及社會各介正視基層消防人員執勤面臨的身心危險，擴大醫療法適用範圍，讓消防人員有多一分保障。