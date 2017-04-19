玩球板輸400多萬 男證明是賭債免給錢

2017-04-19 19:43

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子指控張姓男子欠好友400多萬，簽本票擔保，因張男好友欠他錢，以本票清償才提訴討錢；張男反控，好友是球板組頭，慫恿下注，這是賭債非欠款，新北地院板橋簡易庭法官認定，張男好友是下線組頭，這是賭債，判林敗訴，可上訴。

林男提訴指，張男不斷哀求好友提供球板資料，起初好友不願意，要張男去買運動彩券，因張男不斷糾纏，才提供自己的帳號，張男卻亂下注，害好友損失慘重，代償400多萬元，張男好友絕非組頭；由於張男未能還錢因而簽本票擔保，後來因張男好友欠錢，本票轉讓到他手上。

張男反控受到好友蠱惑，下注簽賭，輸多勝少，單單去年8到10月就輸了400多萬元，才會簽本票，不料，好友把本票轉給林男，這是賭債並非債務。

張男還搬出兩人對話記錄，好友曾傳訊對他說：「See I told you Jack Arrieta is good」、「不會又是一場no-hitter ba」等語，指好友通知比賽實況，說芝加哥小熊隊王牌投手Jack Arrieta投出無安打細節，透露自己連幾週臝錢，分析賭盤情勢，灌輸簽賭獲利甚鉅，誘惑他下注。

法官調查，該網站運作方式，是賭客透過代理申請帳號成為會員下注，張男好友曾傳帳密給張男，他也不否認此事，還曾說「我要和上組對帳」，顯見他是集團一員，且彩金每週統計後，由張與好友對帳，可證兩人對賭，加上張男父親證稱，曾責罵兒子好友，對方回說：「你兒子不在我這邊賭，也會到別人那賭」等語，判林敗訴。