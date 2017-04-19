玩球板輸400多萬 男證明是賭債免給錢
2017-04-19 19:43
〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子指控張姓男子欠好友400多萬，簽本票擔保，因張男好友欠他錢，以本票清償才提訴討錢；張男反控，好友是球板組頭，慫恿下注，這是賭債非欠款，新北地院板橋簡易庭法官認定，張男好友是下線組頭，這是賭債，判林敗訴，可上訴。
林男提訴指，張男不斷哀求好友提供球板資料，起初好友不願意，要張男去買運動彩券，因張男不斷糾纏，才提供自己的帳號，張男卻亂下注，害好友損失慘重，代償400多萬元，張男好友絕非組頭；由於張男未能還錢因而簽本票擔保，後來因張男好友欠錢，本票轉讓到他手上。
張男反控受到好友蠱惑，下注簽賭，輸多勝少，單單去年8到10月就輸了400多萬元，才會簽本票，不料，好友把本票轉給林男，這是賭債並非債務。
張男還搬出兩人對話記錄，好友曾傳訊對他說：「See I told you Jack Arrieta is good」、「不會又是一場no-hitter ba」等語，指好友通知比賽實況，說芝加哥小熊隊王牌投手Jack Arrieta投出無安打細節，透露自己連幾週臝錢，分析賭盤情勢，灌輸簽賭獲利甚鉅，誘惑他下注。
法官調查，該網站運作方式，是賭客透過代理申請帳號成為會員下注，張男好友曾傳帳密給張男，他也不否認此事，還曾說「我要和上組對帳」，顯見他是集團一員，且彩金每週統計後，由張與好友對帳，可證兩人對賭，加上張男父親證稱，曾責罵兒子好友，對方回說：「你兒子不在我這邊賭，也會到別人那賭」等語，判林敗訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 自由開講》基地台落難記
- 亞協正名延後 將無揭牌儀式
- MLB Live》殷仔7局無安打奪勝 全場比賽精華
- 經歷過才懂！求子4年花800萬 生日當天她發狂做這事.....
- 台股開盤下跌48.34點 報9698.22點
- 獨家》謝長廷陪同安倍晉三母親 出席台日音樂會
- 林志嘉：年改陳抗團體 與學運不同
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 陳淑華指取消健保補助 增加很多年輕人的負擔
- 陳鏞基炸裂！中職史上第8500轟出爐（影音）
- 金城武煮泡麵金搞工
- 中職》邱品睿腿傷送醫 張凱倫接手後單局3觸身球
- 洪榮宏要開唱 包偉銘忙作媒
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 產後29天激瘦 辣模穿比基尼傲曬S型曲線
- 嚇軟！《富江》厲鬼女星拍AV 啪啪力作發行倒數
- 反年改群眾推打立委 內政部：後續會檢討
- 屏東市長林亞蒓案 縣府：若為貪污已構成停職條件
- （影音）蘇珮卿沒忘記餵奶 詹小櫟揪黃渤助陣
- 郭富城娶網紅小模 7年舊愛熊黛林穿白紗拚場
- 網球》詹謹瑋鄭州開胡中止5連敗 謝淑薇爆冷一戰出局
- 西進落難 儀大北市透天法拍
- 指控遭秦偉硬上 濱小步再轟「有人搞下流手段」
- 大聯大 新推出指紋辨識晶片解決方案
- 巴西警察想54歲退休 反年改陳抗爆衝突
- 接力禁食=輪流吃飯？ 國民黨發言人批林義雄
- 斗六媽祖遶境 白沙屯三媽贊香
- 能見度不到200公尺！金門縣發布濃霧特報
- 「金嘆」媽曬生活照 纖腰美腿超逆齡
- 立委、首長被攻擊 蘇嘉全：應依法究辦
- 彭于晏耍狠曬黑全身 連「這裡」都黑黑的...
- 搶救翁新統大屋 網路展開連署
- 臉書播殺人過程 凶手賓州遭警追捕自殺
- 嘿咻高潮頭痛如雷擊 男多女2倍
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：逕行法律程序
- 化痰藥2成分 可能引發過敏
- 太平苗圃復育黃緣螢 母親節來賞螢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：玩球板輸400多萬 男證明是賭債免給錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分