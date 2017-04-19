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惡狼性侵未遂挨告 竟想找兄弟報復

2017-04-19  19:16

［記者黃捷／台北報導］43歲鄭姓男子去年開車載女性友人上陽明山，突然獸性大發，強脫女子褲子企圖性侵，但未得逞，他遭女子提告後，還曾發Line訊息恐嚇「叫我竹聯幫的兄弟來教會他」，士林地方法院今判決，性侵未遂部分判刑1年8月，恐嚇部分則判刑4月，緩刑3年。

判決指出，鄭男去年9月3日晚間11時開車載女子上山，見女子在後座休息，便趁機強吻、撫摸，再強脫女子外褲；女子嚇得極力掙扎，狂拍鄭男頭部，再趁隙開車門逃出，鄭男事後擔心犯行曝光放棄，好說歹說勸女子回到車上，載她下山。

未料女子事後仍提告性侵，鄭男氣得用Line發訊息「你的朋友我每一個都會查，查到那個男的一定會被我殺，叫我竹聯幫的兄弟來教會他」、「不要把事情鬧大，你這樣後果自行負責」，女子又嚇得報警告他恐嚇。

鄭男辯護律師開庭時雖主張性交未遂，希望能免刑，但法官認為，鄭男客觀上已著手性交，因女子反抗才中斷，屬於「障礙未遂」，並非良心發現，只能減刑，因此判他1年8月徒刑。

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  • 鄭男性侵未遂想求免刑，仍被士林地方法院判刑1年8月。（記者黃捷攝）

    鄭男性侵未遂想求免刑，仍被士林地方法院判刑1年8月。（記者黃捷攝）

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