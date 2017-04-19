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火燒採茶車殷鑑不遠 又見超載10多人

2017-04-19  18:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕去年底南投採茶車發生火燒車意外，造成1死多傷悲劇，而今時值南投春茶採茶季，警方也啟動道路稽查，近來就查獲貨車超載13名茶工，當場開出罰單，此外，也針對茶區加強採茶車安全宣導，如合法改裝，茶區轉乘接駁，以及車輛檢查，盼能防患未然。

警方表示，竹山、鹿谷茶區近來已開始採茶，為防止採茶車超載、違法改裝，在各縣道、村里道路都有安排勤務，惟仍有部分業者心存僥倖，稽查接連查獲貨車改裝車斗，並在中央加裝第3排座椅，一共載有13人，另在廂型車部分，也有查到超載10多人，分別開出非法改裝3600元，以及超載3000元罰單。

警方說，除了例行取締外，他們也加強茶區村里宣導，如貨車合法變更客貨車，經監理站檢驗合格就能乘載9人，另外，進入茶區產業道路，則可改乘適合的四輪傳動車，避免大車行駛狹路衍生危險，並可為採茶工投保意外險，保障雇主與茶工權益，盼雙管齊下能防止悲劇發生。

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  • 為防止採茶車超載釀悲，南投警方進行道路稽查，並查獲廂型車超載十多人。（記者劉濱銓翻攝）

    為防止採茶車超載釀悲，南投警方進行道路稽查，並查獲廂型車超載十多人。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投進入採茶季，警方針對重要道路進行道路稽查，查獲有貨車非法改裝設置座椅，當場開出改裝罰單。（記者劉濱銓翻攝）

    南投進入採茶季，警方針對重要道路進行道路稽查，查獲有貨車非法改裝設置座椅，當場開出改裝罰單。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投進入採茶季，警方除進行道路稽查，也到茶區村里宣導，盼建立安全採茶運輸觀念。（記者劉濱銓攝）

    南投進入採茶季，警方除進行道路稽查，也到茶區村里宣導，盼建立安全採茶運輸觀念。（記者劉濱銓攝）

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